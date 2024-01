Total Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Die technische Analyse der Totalenergies-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 59,58 EUR um +2,14 Prozent über dem GD200 (58,33 EUR) liegt. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 61,71 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal aufgrund des Abstands von -3,45 Prozent. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Totalenergies. Es gab sechs positive und acht negative Tage, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl positiv war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Totalenergies von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Totalenergies in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bekommt Totalenergies eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Totalenergies derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Totalenergies-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.