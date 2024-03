Total Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Der gleitende Durchschnittskurs der Totalenergies beträgt derzeit 59 EUR, während der Aktienkurs bei 62,71 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +6,29 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 59,7 EUR, was einer Distanz von +5,04 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich sagen, dass die Stimmung für Totalenergies in den vergangenen Wochen deutlich negativer geworden ist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist. Auch hier erhält Totalenergies eine "Schlecht"-Bewertung, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Totalenergies eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Optimierungsprogramme haben zudem in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv waren. Dadurch erhält Totalenergies auch in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, welcher anzeigt, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Totalenergies zeigt einen überverkauften Wert und wird daher als "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Totalenergies.