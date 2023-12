Total Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Der Aktienkurs von Totalenergies hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor einem Überperformance von 22,71 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0 Prozent, wodurch Totalenergies derzeit um 22,71 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Totalenergies-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 65,69, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 51,12 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 57,96 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 61,6 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,28 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,95 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Totalenergies damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung rund um die Aktie von Totalenergies mittelmäßig aktiv ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Demnach erhält die Aktie von Totalenergies bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

