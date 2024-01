Total Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI von Totalenergies liegt bei 72,15, was auf eine „überkaufte“ Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 61,51 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Ertrag des "Energie"-Sektors von 0 Prozent liegt Totalenergies mit einer Überperformance von 22,71 Prozent im positiven Bereich.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Einstufung als "Neutral" für Totalenergies. Der GD200 verläuft bei 58,23 EUR, während der aktuelle Kurs (59,77 EUR) um +2,64 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 62,01 EUR zeigt eine Abweichung von -3,61 Prozent, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt.

Die Anleger-Stimmung bei Totalenergies in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. Obwohl insbesondere negative Themen in den Diskussionen dominierten, ergibt die Analyse aus den sozialen Medien insgesamt eine "Gut" Empfehlung, basierend auf 8 positiven Signalen und 0 negativen Signalen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.