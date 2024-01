Total Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Totalenergies in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, was dazu führte, dass die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Aktie erhielt insgesamt weniger Aufmerksamkeit als üblich, was zu dieser Bewertung führte.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat Totalenergies im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In den Kommentaren über Totalenergies war die Stimmung überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie in dieser Bewertung die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut" Bewertung auf dieser Ebene, was zu dem Schluss führt, dass die Stimmung bezüglich Totalenergies als "Neutral" eingestuft werden muss.

Die technische Analyse zeigt, dass Totalenergies derzeit -0,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,88 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" eingestuft.