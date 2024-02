Total Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Totalenergies liegt bei 41,63, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,25 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat Totalenergies im letzten Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 0 Prozent, so dass die Aktie von Totalenergies insgesamt mit "gut" bewertet wird.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine besonders positive Anleger-Stimmung bezüglich Totalenergies. Die Analyse zeigt, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Themen die Diskussionen dominiert haben, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls ein neutrales Bild. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "neutral".

Insgesamt lässt sich sagen, dass die verschiedenen Analysen zu einer neutralen bis positiven Bewertung der Aktie von Totalenergies führen.