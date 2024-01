Total Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Der Aktienkurs von Totalenergies hat im letzten Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Das Unternehmen wird daher insgesamt mit "Gut" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der Totalenergies liegt bei 42,26, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 liegt bei 51, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Die technische Analyse zeigt, dass die Totalenergies-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf der kurzfristigen Analysebasis wird jedoch eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzungen rund um den Titel hin. Insgesamt ergibt sich jedoch ein Bild von 6 Gut- und 0 Schlecht-Signalen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Totalenergies bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.