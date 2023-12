Total Aktie: Es gibt was neues!

Der Aktienkurs von Totalenergies hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor eine Überperformance von 22,71 Prozent darstellt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Totalenergies als neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 65,69 und einem RSI25-Wert von 51,12. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Totalenergies zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs der Aktie um 6,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Allerdings zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine andere Bewertung, nämlich eine neutrale Bewertung aufgrund der geringen Abweichung vom gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Aktie von Totalenergies damit eine insgesamt positive Bewertung aufgrund der Rendite, der neutralen Einstufung nach dem Relative Strength-Index und der gemischten Bewertungen aus dem Sentiment und der technischen Analyse.