Total Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Bewertung des Anleger-Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich, dass die Anleger in Bezug auf das Unternehmen in etwa gleich viel diskutierten wie gewöhnlich. Daher wird dies als "Neutral"-Rating eingestuft, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Totalenergies-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, dass die Totalenergies-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies gilt sowohl für den 7-tägigen RSI als auch für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt.

Im Branchenvergleich hat die Totalenergies-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +22,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Performance deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zur Totalenergies-Aktie verbreitet wurden. Auch die Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten deuten darauf hin, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Totalenergies-Aktie.