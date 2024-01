Total Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Die technische Analyse der Totalenergies-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 58,12 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 62,5 EUR, was einem Unterschied von +7,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 62,16 EUR, was nur einen geringen Unterschied von +0,55 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Totalenergies in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils negativ. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat zudem 7 positive und 0 negative Signale herausgefiltert und empfiehlt daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Totalenergies weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Analyse der Kommunikation über Totalenergies in den sozialen Medien ergibt keine eindeutige Veränderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Totalenergies-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien.