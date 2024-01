Total Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Totalenergies-Aktie wurde kürzlich aus technischer Sicht analysiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 58,35 EUR, was einer Abweichung von +2,18 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,62 EUR entspricht. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 61,16 EUR liegt, zeigt eine Abweichung von -2,52 Prozent zum aktuellen Kurs. Daraus resultiert ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Totalenergies-Aktie.

Bezogen auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 26,39, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 59,98 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. In den letzten zwei Wochen ergaben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Totalenergies-Aktie aus charttechnischer und sentimentaler Sicht derzeit eine neutrale bis positive Bewertung aufweist.

