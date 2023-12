Total Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Totalenergies-Aktie wurde kürzlich hinsichtlich verschiedener Charttechnikfaktoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +7,73 Prozent zum aktuellen Kurs von 62,3 EUR. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) weist einen Wert von 26,02 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,98, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führte zu 5 Gut- und 0 Schlecht-Signalen und damit zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Totalenergies in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.