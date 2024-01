Total Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Der Aktienkurs von Totalenergies hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 22,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung verzeichnet, was bedeutet, dass Totalenergies eine Outperformance von +22,71 Prozent in dieser Branche aufweist. Im "Energie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, wobei Totalenergies um 22,71 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Totalenergies in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie wird daher von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet. Die verstärkte Diskussion und die gestiegene Aufmerksamkeit um Totalenergies deuten ebenfalls auf ein "Gut"-Rating hin.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Totalenergies mit 58,51 EUR derzeit um -4,92 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +0,29 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Totalenergies liegt bei 73,47, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,31 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" aus technischer Sicht.

