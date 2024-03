Total Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Totalenergies ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsbeiträgen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 2 positive Signale, was zu der Empfehlung "Gut" führt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Kommunikation im Netz, zeigt sich jedoch eine geringe Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmung. Daher wird Totalenergies in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Totalenergies mit 61,74 EUR derzeit +3,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +4,72 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Energie" hat Totalenergies im letzten Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 0 Prozent, und Totalenergies übertrifft diesen Wert um 22,71 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.