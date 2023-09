TotalEnergies-Aktie: So hoch wie noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Die TotalEnergies-Aktie (WKN: 850727) ist seit zwei Jahren kaum zu stoppen. In den letzten 24 Monaten hat das Papier des französischen Öl- und Energiekonzerns seinen Wert mehr als verdoppelt. Am Montagmorgen kletterte die TotalEnergies-Aktie auf ein neues Allzeithoch. Was macht den Titel momentan so attraktiv für Anleger?