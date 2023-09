TotalEnergies-Aktie: Eine vielversprechende Kombination!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Die Aktie von TotalEnergies ist kürzlich wieder in den Blickpunkt führender Analysten gerückt. Das Analysehaus Jefferies hat im Vorfeld des Kapitalmarkttages am 27. September eine Prognose abgegeben, bei der Analyst Giacomo Romeo das Kursziel auf 66 Euro festgelegt und die Einstufung auf “Kaufen” beibehalten hat. Nach seiner Expertenmeinung zählt TotalEnergies seit der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal zu den größten Gewinnern in dieser Branche.

Es wird prognostiziert, dass die Aktie nun mit einem Aufschlag gehandelt wird. Dennoch besteht laut Romeo noch Spielraum für Wachstum in den Bereichen Öl, LNG und erneuerbare Energien, während es nur begrenzte Möglichkeiten für Kapitalausschüttungen und Aktienrückkäufe gibt.

Attraktive Perspektiven!

Zuvor wurde die TotalEnergies-Aktie von der US-Bank JPMorgan...