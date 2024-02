TotalEnergies ADR, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien geben Aufschluss über die Entwicklung von Totalenergies. Trotzdem bleibt die Stimmung unverändert, weshalb wir die Aktie als "Neutral" bewerten. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu unserer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) gibt weiteren Aufschluss über die Marktentwicklung. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen keine Anzeichen von Überkauft- oder Überverkauftsein, was zu einer erneuten "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Totalenergies-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 58,63 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 58,92 EUR weicht nur um 0,49 Prozent davon ab, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche Bewertung aufgrund der geringen Abweichung vom aktuellen Schlusskurs.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Totalenergies-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt hat, was 22,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für Totalenergies basierend auf der Analyse von Stimmung und Buzz in den sozialen Medien, dem Relative-Stärke-Index, der technischen Analyse und dem Branchenvergleich des Aktienkurses.