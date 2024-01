TotalEnergies ADR-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Totalenergies' RSI liegt bei 72,15, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 61,51, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Totalenergies derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 58,23 EUR, während der Aktienkurs bei 59,77 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,64 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 62,01 EUR, was einer Abweichung von -3,61 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Totalenergies haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt positive Auffälligkeiten und eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Totalenergies in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Negative Themen dominierten in den Diskussionen der letzten Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergibt 8 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung für Totalenergies.