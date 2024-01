TotalEnergies ADR Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Auf Basis des Relative Strength-Index zeigt die Totalenergies-Aktie eine neutrale Position. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Totalenergies-Aktie ergibt sich ein Wert von 26,39 für den RSI7, was als "Gut" eingestuft wird, sowie ein Wert von 59,98 für den RSI25, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Totalenergies-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 58,35 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 59,62 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,18 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 61,16 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,52 Prozent), wodurch auch für diesen ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Totalenergies in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +22,71 Prozent. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, liegt Totalenergies um 22,71 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Totalenergies gesprochen. Auf Basis großer historischer Datenmengen wurde eine Überzahl von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen festgestellt, mit 7 "Gut"-Signalen (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung bezüglich des Anleger-Sentiments.