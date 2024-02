TotalEnergies ADR Aktie: Das war abzusehen!

Die Totalenergies-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse eine neutrale Bewertung. Laut den Daten der letzten 200 Handelstage liegt der Durchschnitt des Schlusskurses bei 58,42 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 60,3 EUR, was einem Unterschied von +3,22 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 60,85 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -0,9 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt erhält die Aktie von Totalenergies daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten positive Themen in den Diskussionen, was zu einer allgemeinen Einschätzung als "Gut" führt. Die Analyse der Beiträge aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 7 positive Signale, was ebenfalls zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Totalenergies zeigen ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität ist mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 41,63, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 56,25 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt kann die Aktie von Totalenergies somit als "Neutral" eingestuft werden.