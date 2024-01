TotalEnergies ADR Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei Totalenergies liegt der RSI bei 73,47, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,31 und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Totalenergies in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist positiv, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet wird. Es wird auch eine erhöhte Aufmerksamkeit und Diskussionen über Totalenergies festgestellt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Bei einem aktuellen Kurs von 58,51 EUR liegt Totalenergies inzwischen -4,92 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +0,29 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +22,71 Prozent im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche und einer Überperformance von 22,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.