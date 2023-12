TotalEnergies ADR Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum zu betrachten. Für die Totalenergies-Aktie liegt der RSI-Wert derzeit bei 47,89, was als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch für den RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich mit einem Wert von 51 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Totalenergies-Aktie mit 61,99 EUR um +7,34 Prozent über dem GD200 (57,75 EUR) liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 62,29 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Basis herangezogen wird.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen für Totalenergies schlechter geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde auch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Schließlich wurde in den vergangenen Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Totalenergies diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, obwohl statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben haben. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.