TotalEnergies ADR Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI für Totalenergies liegt aktuell bei 64,23, was auf Neutralität hinweist, da der Wert weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent, was eine signifikante Outperformance im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche darstellt. Auch im Energie-Sektor liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt mit einer Überperformance von 22,71 Prozent. Insgesamt erhält Totalenergies daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass Totalenergies über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität verzeichnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Totalenergies in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Totalenergies. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Totalenergies daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl positiv ausfiel. Insgesamt erhält Totalenergies von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.