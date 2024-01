TotalEnergies ADR Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Totalenergies hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 58,12 EUR liegt -5,28 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was als "Schlecht" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,38 Prozent, was eine neutrale Bewertung ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 80,98, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" einzustufen ist. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 64. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" betrachtet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Totalenergies ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen geäußert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen mehrheitlich positive Signale, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance von 22,71 Prozent. Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Aktie um +22,71 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine positive Stimmung für die Aktie von Totalenergies, trotz kurzfristiger Schwankungen und Überkaufungsanzeichen.