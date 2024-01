TotalEnergies ADR Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Totalenergies hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Energiesektor eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Selbst im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielte, liegt Totalenergies mit 22,71 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung zur Totalenergies-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Daher erhält Totalenergies in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Totalenergies-Aktie von 59,58 EUR mit +2,14 Prozent Entfernung vom GD200 (58,33 EUR) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 61,71 EUR, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammen wird der Kurs der Totalenergies-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Totalenergies aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist Totalenergies auf dieser Basis weder als überkauft noch überverkauft aus. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für das Totalenergies-Wertpapier führt.