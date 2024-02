TotalEnergies ADR Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs des Unternehmens Totalenergies konnte im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielen. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energiesektor liegt Totalenergies damit 22,71 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls 0 Prozent, was bedeutet, dass Totalenergies aktuell 22,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) kann dabei helfen einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Totalenergies-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 56, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage von 44,87 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Analyse somit als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen und Meinungen auf sozialen Medien zu Totalenergies zeigen ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" anzusehen ist. Zudem wurden in diesem Zeitraum zwei Handelssignale ermittelt, die ebenfalls positiv ausfallen. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut" eingestuft.

Eine technische Analyse der charttechnischen Entwicklung von Totalenergies zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 58,71 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 59,5 EUR weicht somit um +1,35 Prozent von diesem Wert ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 60,15 EUR weist eine Abweichung von -1,08 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Totalenergies-Aktie somit auch auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.