TotalEnergies ADR Aktie: War das schon alles?

Die Online-Kommunikation und das Stimmungsbarometer: Eine genaue und frühzeitige Identifizierung von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ist entscheidend. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Totalenergies jedoch kaum verändert. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Totalenergies in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative-Stärke-Index wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,9 Punkten, was bedeutet, dass Totalenergies weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,52, was bedeutet, dass auch hier Totalenergies weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt also ein "Neutral"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Totalenergies hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Durchschnitt im Energiesektor liegt (0 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0 Prozent. Totalenergies liegt aktuell 22,71 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Anleger-Sentiment: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über Totalenergies veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt ein "Gut"-Signal bei der Analyse der Anleger-Stimmung.