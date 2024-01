TotalEnergies ADR Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral. Der RSI von Totalenergies liegt bei 73,47, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 65,31 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Totalenergies waren in den letzten Wochen positiv. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer befindet sich im grünen Bereich, und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich mehr über Totalenergies diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher wird der Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating zugesprochen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Zudem wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf Totalenergies gesprochen. Aufgrund statistischer Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet. Es gab jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Totalenergies mit 58,51 EUR inzwischen -4,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,29 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.