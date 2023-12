TotalEnergies ADR Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Die Stimmung und das Interesse rund um Totalenergies können durch die Analyse von Internet-Kommunikation genau beobachtet werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Totalenergies eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit einem Wert von 26,02 Grundlage für die Bewertung als "Gut". Der RSI25 beläuft sich auf 47,98, wodurch eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") übertrifft Totalenergies mit einer Rendite von 22,71 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 23 Prozent. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Totalenergies mit 22,71 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 62,3 EUR um 7,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.