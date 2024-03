TotalEnergies ADR Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung bezüglich Totalenergies deutlich eingetrübt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hinweist. Daher erhält Totalenergies insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positive Einstellungen gegenüber Totalenergies. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Zudem haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen. Insgesamt erhält Totalenergies daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse der Totalenergies-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 59 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 62,71 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Weiterhin beträgt die Distanz zum GD200 +6,29 Prozent und zum GD50 der letzten 50 Tage +5,04 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Totalenergies-Aktie zeigt einen Wert von 1, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (33,67) führt zu einer abweichenden, neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Totalenergies.