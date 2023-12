TotalEnergies ADR Aktie: So könnte es weitergehen!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Totalenergies ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Totalenergies-Aktie beträgt 65,69, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 51,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien beeinflusst, ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Totalenergies zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Totalenergies zeigt eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Totalenergies bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Totalenergies-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 57,96 EUR, während der aktuelle Kurs bei 61,6 EUR liegt, was eine Abweichung von +6,28 Prozent ergibt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,95 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Totalenergies im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Energie" liegt Totalenergies damit deutlich über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0 Prozent, wobei Totalenergies aktuell 22,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.