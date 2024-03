TotalEnergies ADR Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) dient als Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI der Totalenergies-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 37, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50,44 ebenfalls neutral, was zu einem insgesamt neutralen Rating für Totalenergies führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass Totalenergies in den letzten zwei Wochen positiv diskutiert wurde. Da die positive Diskussion überwiegt, erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +22,71 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Aktie mit 22,71 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Totalenergies-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 58,81 EUR lag, wobei der letzte Schlusskurs (59,98 EUR) um +1,99 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 59,83 EUR nahe am gleitenden Durchschnitt (+0,25 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Totalenergies-Aktie also ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.