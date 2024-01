TotalEnergies ADR Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Totalenergies liegt der RSI7 aktuell bei 84,43 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält Totalenergies eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, wofür Totalenergies eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Totalenergies eingestellt waren, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben jedoch mehrheitlich Kaufsignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Totalenergies für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Totalenergies-Aktie mit +2,14 Prozent Abstand vom GD200 ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 61,71 EUR auf, was zu einem Abstand von -3,45 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Totalenergies-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.