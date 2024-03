TotalEnergies ADR Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen beruht nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach einer Analyse der Analysten von Totalenergies auf verschiedenen sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Darüber hinaus wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Totalenergies in den sozialen Medien diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Hinsicht als "schlecht" eingestuft.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei wurden drei konkret berechnete Signale zur Verfügung gestellt, von denen zwei als "schlecht" und eines als "gut" bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf der Ebene der Handelssignale eine "schlecht" Bewertung.

Eine technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Totalenergies liegt derzeit bei 37,58, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "neutral" eingestuft. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausweitet, ergibt sich ebenfalls ein Wert von 37, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Totalenergies derzeit um +4,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +6,06 Prozent liegt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Totalenergies in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer und einer "schlecht"-Bewertung von der Redaktion führte. Die Häufigkeit der Beiträge zu Totalenergies in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "schlecht"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Totalenergies in Bezug auf die Stimmung und die technische Analyse als "schlecht" bzw. "neutral" eingestuft.