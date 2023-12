TotalEnergies ADR Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für Totalenergies liegt der RSI-Wert bei 49,29 und signalisiert somit, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 49, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung bei der Diskussion über Totalenergies. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Totalenergies diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Totalenergies bei 57,7 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 61,41 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,43 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Demgegenüber steht der GD50 derzeit bei 62,24 EUR, was zu einem Abstand von -1,33 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Gesamtnote ergibt sich daher zu "Gut".

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Auch die Analyse von Handelssignalen ergab ein "Gut"-Rating, was darauf hindeutet, dass Totalenergies hinsichtlich der Stimmung als positiv eingestuft werden muss.