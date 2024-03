TotalEnergies ADR Aktie: Jubelschreie!

Die Totalenergies Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 61,74 EUR erreicht, was +3,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Aus diesem Grund wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +4,72 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung der Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität aufwies, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Totalenergies ein "Schlecht"-Wert.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Totalenergies Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 0 Prozent, wobei Totalenergies aktuell 22,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Totalenergies in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Auch die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut" Einschätzung zur Anleger-Stimmung.