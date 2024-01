TotalEnergies ADR Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral eingestuft werden. Der RSI der Totalenergies liegt bei 72,15 und wird daher als "schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,51 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "schlecht".

Im Branchenvergleich hinsichtlich des Aktienkurses hat Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ist dies eine Outperformance von +22,71 Prozent. Der "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Totalenergies 22,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating vergeben.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Totalenergies derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 58,23 EUR, während der Aktienkurs bei 59,77 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,64 Prozent entspricht. Für den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Wert von 62,01 EUR, was einer Abweichung von -3,61 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Totalenergies in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies wird als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Totalenergies daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.