TotalEnergies ADR Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Für Totalenergies liegt der RSI aktuell bei 37,58, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Selbst wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bleibt die Bewertung neutral. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Totalenergies und weisen auf ein schlechtes Stimmungsbarometer hin. Die Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wird deutlich, dass weniger über Totalenergies diskutiert wird als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Totalenergies derzeit +4,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,06 Prozent beläuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Totalenergies im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was 22,71 Prozent über dem Durchschnitt im Energiesektor liegt. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.