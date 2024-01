TotalEnergies ADR Aktie: Ist das noch normal?

Totalenergies wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Das ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Darüber hinaus hat die Redaktion 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Totalenergies mit einer Rendite von 22,71 Prozent um mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, und auch hier liegt Totalenergies mit 22,71 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Totalenergies liegt der RSI7 aktuell bei 46,45 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,22 Punkten, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Damit erhält das Totalenergies-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Totalenergies-Aktie ein Durchschnitt von 58,12 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 62,5 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 62,16 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Totalenergies für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.