TotalEnergies ADR Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er basiert auf dem Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) normiert. Der RSI von Totalenergies liegt bei 26,02, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 47,98, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Totalenergies in den vergangenen Wochen eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Stimmung und einer "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt Totalenergies mit einer Rendite von 22,71 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung. Jedoch wurden auch 5 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Zusammenfassung zeigt sich, dass die Aktie von Totalenergies gemischte Bewertungen in Bezug auf den RSI, die Stimmung und Diskussionsstärke sowie die Anleger-Stimmung erhält. Dies spiegelt sich in einem Gesamtrating von "Neutral" wider.