TotalEnergies ADR Aktie: Grund zur Freude?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Totalenergies ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Totalenergies-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,35, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich erzielte Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche wiesen im Durchschnitt keine Veränderung auf, was bedeutet, dass Totalenergies im Branchenvergleich eine Outperformance von +22,71 Prozent erzielt hat. Der "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Totalenergies um 22,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Totalenergies in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Totalenergies daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Totalenergies derzeit bei 58,51 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 60,3 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,06 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 60,54 EUR, wodurch die Aktie aus dieser Sicht betrachtet mit -0,4 Prozent Abstand ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Dies führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".