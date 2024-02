TotalEnergies ADR Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25). Der RSI von Totalenergies liegt bei 10,96, was ihn als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 58,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Totalenergies mit einer Rendite von 22,71 Prozent signifikant über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Totalenergies von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Darüber hinaus wurden 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher erhält Totalenergies in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Totalenergies daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.