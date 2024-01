TotalEnergies ADR Aktie: Eine neue Chance!

Die Totalenergies-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 58,35 EUR gehabt, was einer Abweichung von +2,18 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 59,62 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 61,16 EUR nahe dem aktuellen Kurs (-2,52 Prozent), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung der Stimmung in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

Im Branchenvergleich erzielte Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent, was eine Outperformance von +22,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag das Unternehmen 22,71 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen auf einen Überhang von Kaufsignalen hindeuten. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.