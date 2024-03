TotalEnergies ADR Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Totalenergies war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an zehn Tagen positive Diskussionen im Vordergrund standen. An drei Tagen war die Stimmung jedoch überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch vor allem auf negative Themen verlagert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Totalenergies-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 58,77 EUR lag. Der aktuelle Schlusskurs von 59,39 EUR weicht somit um +1,05 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen ähnlichen Trend, mit einem letzten Schlusskurs von 59,94 EUR, der ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Totalenergies liegt bei 45,72, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Totalenergies im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt hat, was mehr als 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hingegen verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten, wodurch Totalenergies mit einer Rendite von 22,71 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.