TotalEnergies ADR Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt intensiv über die Aktie von Totalenergies diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vorrangig mit den negativen Themen rund um Totalenergies, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Weiterführende Studien zeigten, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit drei negativen und einem positiven Signal, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Signal führte.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche konnte Totalenergies in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +22,71 Prozent erzielen. Im Vergleich zum Durchschnitt der "Energie"-Sektorrendite lag die Performance von Totalenergies ebenfalls um 22,71 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

In Bezug auf die technische Analyse erhielt die Totalenergies-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating, da der Schlusskurs sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt (63,23 EUR, +6,63 Prozent Unterschied) als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt (60,09 EUR, +5,23 Prozent Unterschied) lag.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb hingegen neutral. Insgesamt erhielt die Totalenergies-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.