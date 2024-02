TotalEnergies ADR Aktie: Am Scheideweg

Der Aktienkurs von Totalenergies hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 22,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Energiesektor (0 Prozent) deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie sind positiv, da sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat und das Unternehmen vermehrt Beachtung erfährt. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Rating. Die technische Analyse ergibt eine neutrale Gesamteinschätzung, da der Relative Strength-Index (RSI) bei 35,13 und der RSI25 bei 56,48 liegen. Auch die 200-Tage-Linie verläuft neutral bei einem Kurs von 58,41 EUR. Insgesamt ist die Totalenergies-Aktie daher auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating zu bewerten.

