TotalEnergies ADR Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das zur Beurteilung verwendet wird, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristige Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Totalenergies wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 23,59 Punkten und deutet somit darauf hin, dass Totalenergies überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 50,92, was darauf hindeutet, dass Totalenergies weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Totalenergies in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 4 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird Totalenergies auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 58,58 EUR, während der Kurs der Aktie (59,89 EUR) um +2,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 60,44 EUR, was einer Abweichung von -0,91 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Totalenergies daher mit einem Rating von "Neutral" bewertet.