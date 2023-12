TotalEnergies ADR Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Totalenergies wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion anhand der Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Auch wurden in jüngster Zeit vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Unsere Redaktion hat zudem 5 positive Signale und keine negativen Signale ermittelt und empfiehlt daher eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Totalenergies-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 57,83 EUR mit dem aktuellen Kurs (62,3 EUR) vergleicht. Dies bedeutet eine Abweichung von +7,73 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) wird betrachtet. Hier ergibt sich ein "Neutral"-Rating aufgrund des nahe am Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses von 62,28 EUR.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Totalenergies-Aktie beträgt 26,02, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,98, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Totalenergies in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als "Neutral" eingestuft, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie auf dieser Stufe.