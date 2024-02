Toso Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Toso-Aktie. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 52 Punkte, was bedeutet, dass die Toso-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 54,95), was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Toso-Aktie ein "neutral" Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Toso-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 531,69 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (541 JPY) weist eine ähnliche Entwicklung auf (Unterschied +1,75 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "neutralen" Rating versehen, da der letzte Schlusskurs (534,28 JPY) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+1,26 Prozent Abweichung).

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Toso beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "neutral".