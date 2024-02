Toso Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse der Aktie von Toso betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt aktuell einen Wert von 42,86, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 46, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Toso in den sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Toso liegt bei 531,44 JPY, während der aktuelle Kurs 545 JPY beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,55 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 533,72 JPY, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Toso in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen erfahren haben. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Somit wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "Neutral" eingestuft.